Житель оккупированного Энергодара (Запорожская область) Андрей в комментарии "Стране" рассказал о том, как сегодня живет город.

По его словам, большинство продуктов в местных магазинах российского производства, кроме тех, что изготавливают в ближайших городах и сёлах оккупированной территории.

"Российские товары не самого лучшего качества. Но в целом дефицита продуктов практически нет, но цены выросли в три раза, кроме цен на овощи из соседних сел", - говорит Андрей.

Также несколько дней назад оккупанты ввели в оборот рубли - они ходят наравне с гривнями.

"На рынке начали писать цены и в гривнях, и в рублях. Большая часть населения против таких изменений", - утверждает Андрей.

Кроме того, по его словам, проблем с коммуналкой в Энергодаре нет, бывает только плановое отключение воды для замены или починки труб.

Также в городе работает украинская мобильная связь.

"Но с ней нередко бывают проблемы, так как в области часто идут бои и случаются перебои. Из трёх операторов ("Водафон", "Киевстар" и "Лайфселл") постоянно работает только последний. Кроме того, интернет у нас есть только в одном микрорайоне", - объясняет "Стране" Андрей.

Общественный транспорт в городе также работает. Кроме того, в Энергодаре нет сильного дефицита топлива.

"Бензин к нам привозят из Крыма, стоит около 35-38 грн/л", - говорит Андрей.

По его словам, Энергодар не опустел полностью, хотя значительное количество людей эвакуировались.

"Осталось много семей с детьми. Из насущных проблем - рост цен и отсутствие работы", - рассказывает Андрей.

Как рассказывает Андрей, выехать из Энергодара на украинские территории, занятые россиянами, можно практически без проблем, показывая документы на каждом блокпосту.

"А вот чтобы покинуть всю оккупированную территорию, приходится помучиться - как физически, так и морально. Со въездом в город ситуация такая: заехать с ближайшей оккупированной территории можно без напряга, а вот чтобы заехать с территорий, подконтрольных Украине, желающим нужно заполнять специальные заявления, ждать, пока россияне одобрят (это может занять несколько суток, а то и больше), и только если заявление одобрили, то пропускают", - рассказывает "Стране" Андрей.

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