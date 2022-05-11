Заммэра Изюма Владимир Мацокин рассказал "Стране", что произошло с домом, под завалки которого нашли тела 44 человек.

"По нашей информации там могли погибнуть около 60 человек. Этот дом оккупанты расстреляли танками со стороны реки Северский Донец 6 марта. В доме был подвал, но подвал - это не полноценное бомбоубежище. Плиты подвала просто не выдержали падения пятиэтажки и провалились. В этом подвале прятались не только жильцы этого дома, но и люди из других домов", - рассказал Мацокин.

Он добавил, что пока неизвестно, все ли завалы были разобраны.

"Также обрушен дом по улице Хлебозаводской 2. Там ситуация немного лучше, если это можно так назвать, потому что там людей удалось достать из-под завалов, но мы пока не знаем, всех ли удалось вытащить. Людей повытаскивали с очень тяжелыми травмами. Также оккупанты в упор расстреляли помещение лицея №1, от него практически ничего не осталось", - рассказал Мацокин.

По его словам, российские военные, которые контролируют город, заставляют население раскапывать завалы.

"Нам неизвестно место захоронения погибших людей. Оккупанты хотят скрыть эти преступления, чтобы было непонятно, как и когда погибли люди. По нашей информации, людей хоронят в братских могилах, перемешивая их с другими людьми, погибшими во время активных бомбардировок", - сказал он.

Кроме этого, в городе по прежнему тяжёлая гуманитарная ситуация, а цены на продукты высокие.

"Сейчас работают два рынка. Цены на продукты все в гривнах, но сверхвысокие, например, пачка майонеза 100 гривен, десяток яиц от 70 до 100 гривен. Люди продают и то, что у них есть в хозяйстве: яйца, мясо, молоко. Также есть проблемы со связью. Чтобы позвонить, люди выезжают за город и звонят из ближайших сел", - сказал Мацокин.

Ранее "Страна" публиковала фото Изюма до и после вторжения российской армии.

Война в Украине продолжается уже 77-й день. "Страна" следит за происходящим 11 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 76-го дня войны. Основной накал боевых действий продолжался вокруг Северодонецка. ВСУ освободили несколько населенных пунктов на севере Харьковской области. В Беларуси вчера заявили об угрозе от размещения подразделений ВСУ на границе, в Украине снова подняли тему о возможном вступлении Минска в войну. А в разведке США заявили, что Путин готовится к длительному конфликту в Украине.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 76-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.