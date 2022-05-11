В районах Харькова и Изюма, а также на Херсонском и Мелитопольском направлениях российские войска перешли к обороне.

Об этом на брифинге сказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов.

"Самая горячая ситуация происходит на Лиманском направлении. В районе Харькова противник после неудачного штурма перешел к обороне. На Харьковском направлении ВСУ имеют определенный успех и освобождают населенные пункты. На Изюмском направлении враг тоже перешел к обороне и ведет сдерживающие действия", - сказал Громов.

Война в Украине продолжается уже 77-й день. "Страна" следит за происходящим 11 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 76-го дня войны. Основной накал боевых действий продолжался вокруг Северодонецка. ВСУ освободили несколько населенных пунктов на севере Харьковской области. В Беларуси вчера заявили об угрозе от размещения подразделений ВСУ на границе, в Украине снова подняли тему о возможном вступлении Минска в войну. А в разведке США заявили, что Путин готовится к длительному конфликту в Украине.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 76-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.