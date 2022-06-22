В украинских школах будет работать охрана, а также появятся системы для оповещения сигнала тревоги. Кроме того, детей будут тренировать эвакуироваться. Об этом сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет у себя в Telegram-канале.

"Вчера состоялось совещание под председательством президента Украины. Вместе с коллегами из МВД, Минрегиона и других учреждений обсудили подготовку к новому учебному году. Для участников образовательного процесса будет создан паспорт безопасности, в заведениях обязательно будет охрана, специальное оборудование для оповещения сигнала тревоги, а для детей будут проводиться воспитательные и тренировочные часы", - написал Шкарлет.

Также в эфире национального телемарафона в среду днем ​​он рассказал, что Минобразования вместе с департаментами образования, Министерством развития общин и территорий, МВД и ГСЧС будут формировать систему безопасности начала учебы. Определят простейшие пути к укрытиям, протоколы безопасности, которые будут доказаны родителям, тренировки детей по эвакуации.

"На сегодняшний день принято решение о формировании специальных комиссий в военных администрациях… Мы будем формировать "карту безопасности". И основной слоган, который должен быть сегодня, - "Школа - территория безопасности", - заявил министр.

Скриншот: Telegram/Сергій Шкарлет

Ранее "Страна" писала, что в Украине всего четверть школ подтвердили наличие убежищ, необходимых для начала учебы.

Также мы рассказывали, что в Энергодаре оккупационные власти собираются 1 сентября открыть все школы и детские сады.