По состоянию на 20 июня в 25% украинских школ подтверждено наличие укрытий.

Об этом заявил министр образования и науки Сергей Шкарлет в эфире телемарафона.

По его словам, уровень безопасности в школах оценивают в ГСЧС. В частности, они прорабатывают наличие укрытий вблизи учебных заведений, если их нет в самих школах.

Ранее в министерстве заявляли, что в новом учебном году в Украине откроются только школы с бомбоубежищами.

Кроме того, местные власти сами будут решать, запускать детей в школы или учиться дистанционно, в зависимости от ситуации в регионе.

Война в Украине продолжается уже 117-й день. Мы следим за происходящим 20 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 116-го дня войны. На Луганщине авиа- и ракетные удары наносились вблизи стратегических трасс Горское-Лисичанск и Лисичанск-Бахмут. Советник главы МВД Вадим Денисенко сообщил, что обстановка на север от Харькова достаточно сложная и что россияне пробуют приблизиться к городу. Газета The Washington Post со ссылкой на военных экспертов написала, что война в Украине с высокой долей вероятности перерастет в конфликт малой интенсивности.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.