О том, каким будет учебный год на территориях, занятых российскими войсками, договорились на совещании вице-премьера Ирины Верещук с руководством Минобразования, народными депутатами и представителями государственных органов.

Как сообщила Верещук в своем Фейсбуке, на совещании вынесли несколько решений.

Во-первых, максимально упростить поступление для абитуриентов с территорий, пострадавших от войны.

Во-вторых, интегрировать документы об образовании в "Дию", чтобы люди с оккупированных территорий могли использовать цифровые копии.

Также было решено обеспечить выплаты учителям, которые отказались сотрудничать с россиянами.

Ранее "Страна" сообщала, что в украинских школах будет работать охрана, а также появятся системы для оповещения сигнала тревоги. Кроме того, детей будут тренировать эвакуироваться. Об этом сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

Также мы писали, что в Украине всего четверть школ подтвердили наличие убежищ, необходимых для начала учебы. При этом уровень безопасности в школах оценивают в ГСЧС.