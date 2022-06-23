В "Дию" собираются интегрировать документы об окончании образования. По словам вице-премьера Ирины Верещук, цифровыми копиями документов смогут воспользоваться украинцы, оказавшиеся на оккупированных территориях, которые планируют поступать в вузы.

Об этом она написала у себя в Telegram.

Верещук также добавила, что во время совещания с нардепами, Министерством образования и общественным сектором решили максимально упростить поступление в университеты абитуриентам с территорий, пострадавших от войны.

По какой именно процедуре будет происходить поступление в вузы Верещук не уточнила, однако ранее в Минобразования анонсировали поступление по собеседованию, но в таком случае только по контракту.

Также в правительстве решили заплатить учителям, отказавшимся сотрудничать с россиянами.

Напомним, ранее в МОН заявили, что новый учебный год в Украине начнется 1 сентября в очном режиме.

Также в Минобразования объяснили украинцам, кто имеет право на льготные кредиты на учебу и социальные стипендии.

Тем временем война в Украине продолжается уже 120-й день. Мы следим за происходящим 23 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 119-го дня войны. Войска РФ приближались к Лисичанску. Город обстреливали "Гиацинты","Пионы", танки и авиация РФ. В РФ заявили, что на Новошахтинский мини-НПЗ в Ростовской области с беспилотника сбросили бомбу. Канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что не видит на данный момент перспективы переговоров по Украине.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.