В "Дие" появилась новая услуга для предпринимателей еДекларация. Как ее подать
Теперь на портале "Дия" предприниматели могут воспользоваться новой услугой еДекларация. На время военного положения она заменит 374 вида разрешительных документов, необходимых для работы предпринимателей.
Об этом сообщает Минцифры.
Подать еДекларацию в "Дии" можно за несколько кликов, ведь она не требует рассмотрения чиновником. После этого сразу можно начать работу.
Раньше предприниматели и владельцы бизнеса были обязаны получать разные разрешения и лицензии для того, чтобы начать или продолжить собственное дело. Но во время военного положения хождение по кабинетам с кучей ксерокопий - дело не только сложное, но и опасное.
Теперь не нужно собирать массу бумажных документов и идти в органы власти, чтобы получить разрешительные документы. Оформление еДекларации в "Дии" займет не более трех минут, к тому же оно полностью бесплатное.
Подать еДекларацию могут предприниматели:
- у которых истек срок действия разрешительных документов до начала военного положения;
- планирующие вести деятельность, для которой необходима лицензия;
- которые в условиях войны изменили вид деятельности и начинают вести деятельность, для которой требуется лицензия.
Алгоритм подачи еДекларации:
- авторизуйтесь на портале diia.gov.ua с помощью электронной подписи;
- заполните онлайн-форму, укажите, где планируете работать, и выберите разрешительный документ, который вам нужен;
- подпишите сформированную декларацию электронной подписью.
Ранее "Страна" сообщала, что через "Дию" теперь можно оформить статус безработного и получить выплаты.
Также в "Дие" запустили опрос для украинцев о праве граждан на владение оружием.