Теперь на портале "Дия" предприниматели могут воспользоваться новой услугой еДекларация. На время военного положения она заменит 374 вида разрешительных документов, необходимых для работы предпринимателей.

Об этом сообщает Минцифры.

Подать еДекларацию в "Дии" можно за несколько кликов, ведь она не требует рассмотрения чиновником. После этого сразу можно начать работу.

Раньше предприниматели и владельцы бизнеса были обязаны получать разные разрешения и лицензии для того, чтобы начать или продолжить собственное дело. Но во время военного положения хождение по кабинетам с кучей ксерокопий - дело не только сложное, но и опасное.

Теперь не нужно собирать массу бумажных документов и идти в органы власти, чтобы получить разрешительные документы. Оформление еДекларации в "Дии" займет не более трех минут, к тому же оно полностью бесплатное.

Подать еДекларацию могут предприниматели:

у которых истек срок действия разрешительных документов до начала военного положения;

планирующие вести деятельность, для которой необходима лицензия;

которые в условиях войны изменили вид деятельности и начинают вести деятельность, для которой требуется лицензия.

Алгоритм подачи еДекларации:

авторизуйтесь на портале diia.gov.ua с помощью электронной подписи;

заполните онлайн-форму, укажите, где планируете работать, и выберите разрешительный документ, который вам нужен;

подпишите сформированную декларацию электронной подписью.

Ранее "Страна" сообщала, что через "Дию" теперь можно оформить статус безработного и получить выплаты.

Также в "Дие" запустили опрос для украинцев о праве граждан на владение оружием.