Выписку о месте проживания можно получить на государственном портале "Дия". Об этом глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в своем Telegram-канале.

"Цифровизировали одну из наиболее популярных справок среди украинцев - выписку о месте проживания. Ее уже можно получить на портале "Дия" всего за 1 минуту", - написал глава ведомства в сообщении.

Чтобы получить электронную выписку нужно:

авторизироваться на портале Дія";

выбрать услугу: "Выписка из реестра территориальной общины";

нажать "Получить выписку".

Министр цифровой трансформации пообещал, что вскоре Минцифры запустит такую услугу и в мобильном приложении "Дія".

Скриншот: Telegram/FEDOROV

Ранее "Страна" писала, что в приложении "Дия" появится услуга "усыновления". Заявку на первоначальную консультацию можно подать уже с 1 июня.

Также мы рассказывали, что на портале "Дия" предприниматели могут воспользоваться новой услугой еДекларация. На время военного положения она заменит 374 вида разрешительных документов, необходимых для работы предпринимателей. Подать еДекларацию в "Дии" можно за несколько кликов, ведь она не требует рассмотрения чиновником. После этого сразу можно начать работу.