В "Дие" появилась возможность получить выписку о месте проживания
Выписку о месте проживания можно получить на государственном портале "Дия". Об этом глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в своем Telegram-канале.
"Цифровизировали одну из наиболее популярных справок среди украинцев - выписку о месте проживания. Ее уже можно получить на портале "Дия" всего за 1 минуту", - написал глава ведомства в сообщении.
Чтобы получить электронную выписку нужно:
- авторизироваться на портале Дія";
- выбрать услугу: "Выписка из реестра территориальной общины";
- нажать "Получить выписку".
Министр цифровой трансформации пообещал, что вскоре Минцифры запустит такую услугу и в мобильном приложении "Дія".
Скриншот: Telegram/FEDOROV
Ранее "Страна" писала, что в приложении "Дия" появится услуга "усыновления". Заявку на первоначальную консультацию можно подать уже с 1 июня.
Также мы рассказывали, что на портале "Дия" предприниматели могут воспользоваться новой услугой еДекларация. На время военного положения она заменит 374 вида разрешительных документов, необходимых для работы предпринимателей. Подать еДекларацию в "Дии" можно за несколько кликов, ведь она не требует рассмотрения чиновником. После этого сразу можно начать работу.