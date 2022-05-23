Игровые приставки xBox скоро будут украинизированы.

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров после встречи с президентом Microsoft Брэдом Смитом.

"xBox официально запустится в Украине. Наконец-то у нас появятся украинские аккаунты, а у консолей — украинский язык", – написал Федоров в своем Telegram-канале.

Ранее мы писали, что Facebook и Instagram пообещали реже блокировать украинский контент про войну и "Азов".

Также "Страна" сообщала, что глава Минцифры назвал кибератаку на Rutube спецоперацией. Российский сервис ответил Федорову на украинском.

Война в Украине продолжается уже 89-й день. "Страна" следит за происходящим 23 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 88-го дня войны. Основные бои велись под Северодонецком. Британская разведка заявила, что единственная действующая в РФ рота боевых машин поддержки танков БМП-Т "Терминатор" была переброшена на Северодонецкое направление. Генштаб сообщил, что готовится наступление РФ на Славянск. Рада проголосовала за продление срока действия военного положения и мобилизации на три месяца - до 23 августа.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о том, как и почему меняется позиция Запада по войне в Украине.