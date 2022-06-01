В приложении "Дия" появится услуга "усыновления". Заявку на первоначальную консультацию можно будет подать уже, начиная с сегодня – Дня защиты детей.

Об этом сообщила уполномоченная президента по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук.

"Можно будет подать пакет документов на кандидата у усыновителей, опекунов, родителей-воспитателей приемной семьи или детского дома семейного типа, а также ознакомиться с анкетами детей и т.д.", - объяснила Герасимчук.

Эти функции станут доступны в "Дие" до конца августа.

Кроме того, как сообщил на брифинге замминистра социальной политики Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Константин Кошеленко, с сегодняшнего дня в Украине заработала упрощенная процедура подачи первичной заявки на усыновление.

По его словам, правительство реализует проект упрощенной процедуры для граждан, изъявивших желание взять на воспитание ребенка через портал "Дия". Оставить запрос на первоначальную заявку на усыновление можно будет по-прежнему во время личного приема.

Представитель Минцифры Денис Иванов объяснил, как происходит подача заявки на первичную консультацию в "Дие" в разделе "Семья".

"Вся информация о кандидате подтягивается автоматически. Авторизация происходит через электронную подпись. В течение 15 дней соответствующая служба связывается с заявителем и приглашает на консультацию", - сообщил он.

При этом консультацию можно будет посетить онлайн и офлайн. Иванов отметил, что работа над последующими этапами услуги усыновления продолжается. Ожидается, что до конца августа онлайн можно будет подать и заявление для усыновления ребенка и кандидата в отца-опекуна.

Ранее мы также писали, что президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме детей-сирот из "ДНР" и "ЛНР", а также из Украины в российское гражданство. Согласно указу, с заявлением о приеме в гражданство могут обратиться опекун ребенка, его попечитель, руководитель организации для детей-сирот, а также руководитель органа опеки и попечительства. Речь идет об организациях, находящихся на территории "ДНР" и "ЛНР", Запорожской или Херсонской областей Украины.

Тем временем война в Украине продолжается уже 98-й день. "Страна" следит за происходящим 1 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 97-го дня войны. Бои шли в самом центре Северодонецка. Губернатор Луганской области Сергей Гайдай допустил, что ВСУ могут оставить город и отойти в Лисичанск. В СНБО заявили, что быстрого окончания войны в Украине ждать не стоит. Рада отправила в отставку уполномоченного по правам человека Людмилу Денисову. А в ЕС согласовали шестой пакет санкций против РФ, включающий частичное эмбарго на нефть.

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