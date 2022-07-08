1 сентября 2022 года на захваченных Россией территориях Херсонской и Запорожской областей планируется начало нового учебного года.

По последним данным, обучение будет по стандартам РФ, а украинский язык в лучшем случае станет одним из предметов - остальные же будут вестись на русском языке.

Большинство населения юга Украины - русскоязычные, но в последние годы там активно шел процесс украинизации образования. Теперь его планируют откатывать назад.

Правда, непонятно, какими кадрами это будет сделано. По информации из Украины, местные педагоги массово отказываются от преподавания. Российские "администрации" заявляют обратное. А западные СМИ пишут, что с преподавателей начали брать "расписки о лояльности".

Разобрались, каким будет учебный год на неподконтрольных Украине территориях.

Каким будет язык обучения?

На сегодняшний день Россия еще не задекларировала четко позицию, какой язык будет в целом официальным (или "государственным") не только в школах, но и вообще везде.

В начале июня назначенная россиянами начальница "Херсонского областного управления образования" Татьяна Кузьмич заявила о планах сохранить украинский язык лишь в школьной программе как отдельный предмет, а преподавание остальных предметов будет на русском.

Но с этим внезапно не согласился крымский "вице-премьер" Георгий Мурадов.

"Украинское население, которое очень большой процент занимает, что мы ему скажем? Что вы свой язык учить не будете?" - заявил он.

8 июля в министерстве просвещения России заявили, что планируется обучать детей на захваченных территориях по трем языковым планам:

1. Для школ, где все дети хорошо владеют русским.

2. Для школ, где русским владеют только 50% детей.

3. Для школ, где дети слабо владеют русским языком - в таких школах русский будут преподавать как не родной язык.

Очевидно, что на ныне территориях юга Украины большинство детей подпадают под первый пункт. Поэтому не исключено, что все в итоге сведется к модели, которую изначально заявляла Кузьмич.

Поскольку, например, "глава администрации" Мелитополя Галина Данильченко уже сообщала, что школьников города переведут на русский язык обучения. Будет ли в программе украинский язык и в каких объемах, она не уточнила.

Также известно, что преподавать украинский язык и литературу, а также другие гуманитарные предметы будут "с заметными корректировками". Что под ними подразумевается - не уточняется. Но учительница из "ДНР" в беседе со "Страной" предположила, что может иметься в виду:

"В первые годы [2014—2016] украинский и литература в "ДНР" тоже сохранялись. Всю программу сразу перевели на русский, а украинский мы учили просто как отдельный предмет. Ежегодно такие часы сокращались. И, например, в прошлом учебному году преподавать их могли только как факультатив и то, если такое желание изъявят родители. Что касается "заметных корректировок" — это вычеркивание из учебников того, что в Украине понимается под патриотизмом, а в "ДНР" называют национализмом. Так было в Донецке. Предполагаю, нечто подобное введут и на юге".

По какой программе будут учиться?

Централизовано учебники в Херсонскую и Запорожскую область, заявлено на местах, будут доставлять из России и "ЛДНР" в августе. Они будут соответствовать тем, по которым учатся школьники в Российской Федерации.

Переход на российскую систему образования подразумевает в том числе и переход на 5-балльную шкалу оценивания знаний, организацию процесса по российскому календарю (с соответствующими праздниками и каникулами), экзамены в виде Основного государственного экзамена (ОГЭ) для выпускников 9-х классов и Единого государственного экзамена (ЕГЭ) для выпускников 11-х классов, и другое.

Для того, чтобы перевести юг Украины на российские стандарты образования, местный педагогический состав отправят на специальные курсы переподготовки на территории Крыма. Они будут проходить дистанционно и очно.

"Принято решение Сергеем Аксеновым, что преподаватели, которые будут направлены из Республики Крым в Херсон, в том числе помогут адаптироваться тем преподавателям, которые сегодня загнаны или запуганы, к нормальной системе школьного образования по модели Российской Федерации", – сказал назначенный Россией "замглавы областной администрации" Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Кто будет преподавать?

В марте и апреле российские власти говорили, что преподавать в школах некому — педагоги или уехали, или не выходят на работу.

Но в середине мая, "большой процент преподавателей образовательных учреждений в Херсонской области начали возвращаться на свои рабочие места". Об этом заявил "глава военно-гражданской администрации Херсонской области" Владимир Сальдо на встрече с вице-спикером Госдумы РФ Анной Кузнецовой.

"Сейчас большая часть учебных заведений: дошкольных, школьных, среднетехнических и высших учебных заведений - сохранены. У меня был приятный разговор с одним из директоров школ, который рассказал, что многие были растеряны… Кое-кто уехал. Но он мне рассказал, что начали возвращаться назад, и приходят с вопросом, что делать. Отвечаю: готовиться к новому учебному году", — говорил Сальдо в мае.

А вот у представителей Украины другая информация. Министр образования Сергей Шкарлет в июне заявлял, что в Херсоне только две школы из 60 согласны работать с россиянами.

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов также сообщал месяц назад, что в школах этого города Запорожской области только единицы согласились учить детей по новым правилам.

"В течение последней недели оккупанты активно ходят по учебным заведениям Энергодара, пытаясь собрать педагогов для дальнейшей организации учебного процесса на своих условиях. Отмечаем, что руководители всех учебных заведений города отказались сотрудничать с оккупантами! Коллективы школ и детских садов действуют в законодательном поле и продолжают получать заработную плату. Из нескольких тысяч педагогов только несколько персон пошли иным путем, но их единицы", - сообщил Орлов месяц назад.

На днях Орлов уточнил свои данные и заявил, что в образовании Энергодара с россиянами согласились сотрудничать двое учителей школ, восемь воспитателей детсадов, трое преподавателей из внешкольных заведений, 29 человек технического персонала и четверо работников управления образования. Итого 46 человек.

Согласно реестру на сайте Минобразования Украины, в Энергодаре десять школ и гимназий. Если заявленная Орловым численность школьных учителей, которые согласны работать, верна, то 1 сентября не должна открыться ни одна школа.

Неизвестно, действительно ли ситуация настолько критична. Но еще в мае "Страна" сообщала, что учителям из Донецка назначают командировки в Херсонскую и Запорожскую область для налаживания процесса обучения по российским стандартам. Не исключено, что кто-то может остаться там работать, пока кадровый дефицит не будет восполнен.

"Страна" поговорила с учителем из одного из городов на подконтрольной России территории Запорожской области.

Он сказал, что конкретно в их школе половина преподавательского состава покинула город.

"Оставшиеся поделились в пропорции 50 на 50. Половина готова работать с россиянами, хотя четкого понимания как это происходить, по каким программам, до сих пор нет. Вторая половина не готова. Кто по идейным причинам, кто боится обвинений в коллаборационизме. Но объективно в лучшем случае на работу выйдет от силы четверть прежнего состава учителей. Еще проблема есть с родителями. Часть из них не готовы отдавать детей в школы, которые будут работать по российской программе. Тоже по разным причинам. Часть по идейным соображениям, часть боится, что их запишут в коллаборанты. Но многие просто не понимают чья возьмет в этой войне, а потому занимают выжидательную позицию. Это, кстати, касается и учителей. Не уверен, что до 1 сентября будет понятно удержит ли Россия контроль над территориями либо Украина их сможет ввернуть себе. Потому этот учебный год, я думаю, для РФ будет провальным, потому что не наберут они ни учителей достаточно, ни учеников. Может быть в силу нехватки кадров и детей, укомплектуют на город пару школ и начнут там учить, чтоб показать, что смогли запустить процесс. А дальше будет зависеть от ситуации. Если народ придет к выводу, что Россия здесь надолго, то тогда когда каждый будет делать выбор: либо уезжать, либо оставаться и жить по российским правилам, включая и образование", - рассказал "Стране" учитель.

Что грозит учителям с неподконтрольных территорий?

На днях издание The Guardian сообщило, что от украинских учителей на захваченных территориях требуют подписать документ, подтверждающий их готовность перейти на преподавание по российской школьной программе.

"Этот шаг ставит многих из них в затруднительное положение. Если они не подпишут, то потеряют работу и рискуют возмездием со стороны российских сил. Если они подпишутся, есть риск обвинений со стороны украинских властей, которые рассматривают обучение по российской программе как форму сотрудничества с врагом", - пишет The Guardian.

Учитель из Запорожской области, с которым переговорила "Страна", говорит, что слухи об этих расписках он слышал, но конкретно в их городе учителям такого не предлагали.

Педагог из "ДНР" в комментарии "Стране" поставил под сомнение наличие подобного документа.

"Я работаю в системе образования 35 лет. Сначала — в СССР, потом в Украине, сейчас в "ДНР". Программы (и государства) менялись, но я не помню, чтобы хоть раз у учителей просили подписи о том, согласны ли они преподавать по новым программа и учебникам. Если ты работаешь в школе или вузе, ты по умолчанию согласен. Если нет, пишешь заявление и ищешь себя в другой профессии. Если Херсон переходит на российские стандарты, то от того, что какой-то педагог не подпишет бумагу, ничего не поменяется", — отметил наш собеседник.

Он уточнил, что заявления учителя могут писать, но другие — например, об увольнении из школы под украинской юрисдикцией и о трудоустройстве под российской (херсонской, запорожской). Правда, даже такая формальность и может стоить педагогу карьеры в Украине или даже обвинений в коллаборационизме.

Еще один вариант — документы, описываемые The Guardian, могут существовать и подписываться как подтверждение лояльность педагогического состава российским властям. Хотя Донецке восемь лет назад ничего подобного не было.

Впрочем, ситуация 2014 года в "ДНР" и 2022 года в Херсонской и Запорожской областях отличается тем, что здесь реализуется сценарий, близкий к крымскому, где сразу все перевели на российские стандарты. На Донбассе же, который планировалось по Минским соглашениям вернуть Украине, эти процессы внедрялись очень постепенно.

Учительские "расписки в лояльности", если они существуют, также имеют важное значение в свете того, что сейчас в Украине массово заводят дела о коллаборационизме. И подписание такого документа может повлечь за собой открытие уголовного дела.

В украинском Минреинтеграции недавно заявили, что решение остаться работать на захваченных территориях может "навсегда разрушить профессиональную жизнь" учителей. Тем же, кто уволится, украинские власти обещали выплаты и компенсации, а также трудоустройство на подконтрольной территории.

Дистанционка как альтернатива "российской" школе?

В тоже время, судя по обсуждениям в родительских чатах, украинское образование детям могут давать дистанционно.

То есть, на удаленке.

Неизвестно, происходит ли так во всех школах на захваченных территориях, но в некоторые такой вариант обещают.

В этом случае учителя связываются с родителями через школьные вайбер-чаты или другие мессенджеры. И ориентирую их, как будет проходить обучение.

При этом Минобразования Украины заявлений о том, как будет проходить этот процесс, не делало. Но теоретически ничего сложного в нем нет.

Многие школы уже и так опробовали его во время коронавирусных локдаунов. Кроме того, еще в конце апреля министерство выложило в Сеть для свободного скачивания все школьные учебники.

То есть дети могут продолжать обучение из дому.

Что изменится в школах, если юг Украины "войдет в состав РФ"

И в Херсонской, и в Запорожской областях заявляли, что до конца 2022 года в регионах пройдут "референдумы" о "присоединении к России".

В случае, если это произойдет, дискутировать о программе обучения не придется — тогда она будет полностью, как в России. От украинской она отличается по многим критериям.

Одно из важнейших отличий — российская система образования сильно децентрализована. Республики и области РФ как субъекты федерации, помимо базовой программы и основных предметов, могут сами решать, чему обучать и на каком языке.

Последняя опция существует не фиктивно. Прокуратура России в последние годы даже проводила проверки об ущемлении языка, но не национальных меньшинств, а русского. В Татарстане, Чечне и других республиках, пользуясь указанным правом, переводят всю программу на свои языки, оставляя минимальное возможное часов русского языка и литературы.

Впрочем, учитывая политическую конъюнктуру, вряд ли захваченным частям Херсонской и Запорожской областей позволят продолжаться учиться полностью на украинском. Но сугубо формально возможности для его изучения в государственных школах останутся.

Что с образованием в "ДНР" и "ЛНР"?

В минувшему учебном году — 2021-2022 — школы "ДНР" и "ЛНР" перешли на российские стандарты обучения уже полностью. Это касается не только учебной программы, но даже делопроизводства.

Аттестаты выдают "республиканского" образца. Однако в РФ они признаются на уровне российских, иностранными не считаются, в заверении не нуждаются.