Советник главы Офиса президента Алексей Арестович объявил о скором освобождении Херсона. По его мнению, это случится уже в августе. Также он рассказал, как именно будет проходить операция.

Об этом Арестович сказал в интервью журналисту Марку Фейгину.

По мнению советника главы ОП, "херсонская группировка врага обречена". Ее будут атаковать с юга и севера - то есть с флангов, если смотреть со стороны Николаева.

Залогом успеха Арестович считает, во-первых, неудобное положение Херсона на правом берегу Днепра, по которому будут наступать ВСУ. С прочими захваченными территориями правобережную Херсонскую область связывают "всего две ниточки: Новокаховская дамба и Антоновский мост".

И ВСУ будут решать, как именно освобождать область: не дать врагу переправиться "и грохнуть всех" на этих ниточках или дать им выйти и давить далее.

"Но в любом случае город будет освобожден. Они думают стать в оборону к середине августа. Но мы не дадим им стать в оборону и провести референдум тоже не дадим", - рассказал Арестович.

Второй залог успеха, по его мысли, - западная артиллерия. Как сказал Арестович, "пяток американских "Химарсов" полностью решат судьбу боев за Херсонскую область.

Правда, непонятно, представил Арестович реальный план ВСУ либо просто решил поднять боевой дух обещанием грядущих побед на фоне отступления украинских войск из Лисичанска.

Ранее на возможное освобождение Херсона в августе намекал и глава украинской разведки Кирилл Буданов.

Также мы писали, что экс-спецпредставитель США по Украине посол Курт Волкер заявил, что западное оружие, которое продолжает поступать в Украину, позволит вскоре освободить территории вокруг Николаева, Херсона и Харькова.