Удары российских войск по жилым домам ускоряют военную помощь Запада Украине.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире программы Марка Фейгина.

По его словам, таким образом военная помощь от Запада ускоряется на два-три месяца.

"Мы не могли добиться перехода разговоров о ПВО в практическую плоскость в самые тяжелые дни войны. А теперь, после удара по Кременчугу, сразу сказали "да"", – объяснил Арестович.

Ранее Арестович заявил, что уход россиян с острова Змеиный не снимает блокаду с украинских портов.

Напомним, сегодня российские войска нанесли ракетные удары по жилому дому и базе отдыха в Одесской области. На данный момент известно, что удар был нанесен по селу Сергеевка в Одесской области, полностью уничтожены девятиэтажка и база отдыха.

В 9-этажном жилом доме погибли 17 человек, 34 ранены, включая пятерых детей. Сотрудникам ГСЧС удалось спасти 8 человек, среди них три ребенка и беременная женщина. На базе отдыха погибли два человека, из них один ребенок, мальчик 12 лет, и еще пятеро травмированы. Под завалами остается три человека, среди них двое детей. Спасатели продолжают разбор завалов.

В свою очередь Минобороны РФ подтверждает удар и утверждает, что ракеты поразили "радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей".

Война в Украине продолжается уже 128-й день. Мы следим за главными новостями 1 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 127-го дня войны. В Луганской области идут бои в районе Лисичанского НПЗ. Арестович заявил, что трасса Лисичанск-Бахмут уже "фактически перерезана россиянами" и в целом вокруг города "колечко поджимается". Россия ушла со Змеиного, Украине дают 600 танков.

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