Уход россиян с острова Змеиный не снимает блокаду с украинских портов.

Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в беседе с Марком Фейгиным.

"Черное море в принципе заблокировано РФ… Это (уход со Змеиного - Ред.) повысило безопасность в регионе, нанесло крупное моральное и военное поражение россиянам, но в вопросе транзита зерна ничего не добавило", – сказал он.

"ВСУ вряд ли будут занимать Змеиный. Максимум – поставим флаг, и то сомневаюсь, что это нужно", – добавил Арестович.

Ранее "Страна" писала, что россияне после своего ухода ударили фосфорными бомбами по острову Змеиный.

В этой же программе Арестович заявил, что россияне хотят замкнуть кольцо вокруг Лисичанска и ведут наступление на Бахмут, а также сообщил о наступлении войск России под Изюмом на Барвенково, Богородичное, Долину, Пришиб и Закотное.

Война в Украине продолжается уже 128-й день. Мы следим за главными новостями 1 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 127-го дня войны. В Луганской области идут бои в районе Лисичанского НПЗ. Арестович заявил, что трасса Лисичанск-Бахмут уже "фактически перерезана россиянами" и в целом вокруг города "колечко поджимается". Россия ушла со Змеиного, Украине дают 600 танков.

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