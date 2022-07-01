Советник главы Офиса президента Украина Алексей Арестович в программе Марка Фейгина сообщил о ситуации вокруг Лисичанска (Луганская область).

По его словам, россиянами частично занят Лисичанский НПЗ.

Кроме того, попаснянская группировка войск РФ наступает на Волчеяровку, чтобы замкнуть кольцо вокруг лисичанской группировки ВСУ.

Также, как утверждает Арестович, россияне ведут наступление на Бахмут (Артемовск).

Ранее "Страна" сообщала, что войска России под Изюмом наступают на Барвенково, Богородичное, Долину, Пришиб и Закотное.

Ранее военный эксперт Олег Жданов заявил, что в Лисичанске есть риск повторения ситуации, как в Северодонецке, откуда ВСУ пришлось отступить. По его словам, такого сценария "избежать не удастся".

Напомним, война в Украине продолжается уже 128-й день. Мы следим за главными новостями 1 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 127-го дня войны. В Луганской области идут бои в районе Лисичанского НПЗ. Арестович заявил, что трасса Лисичанск-Бахмут уже "фактически перерезана россиянами" и в целом вокруг города "колечко поджимается". Россия ушла со Змеиного, Украине дают 600 танков.

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