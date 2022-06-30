"В городе нет безопасного места". В Лисичанске авиаудары РФ разрушили здание полиции и НПЗ
В Луганской области с утра россияне ведут наступление вблизи Верхнекаменки и штурмовые действия вблизи Лисичанского нефтеперерабатывающего завода.
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.
По его словам, противник не оставляет намерений блокировать Лисичанск и взять под контроль участок автодороги Лисичанск – Бахмут.
Не прекращаются обстрелы территории вдоль реки Северский Донец. Под огнем россиян оба берега – и со стороны Северодонецка, и со стороны Лисичанска.
В самом Лисичанске практически под неизменным огневым давлением район "Донсоды". Город постоянно подвергается авиаударам РФ.
"В городе тяжело найти безопасное место" - сообщает глава ОВА. Вчера на Лисичанск было совершено несколько авианалетов. Разрушений очень много. Авиаудары нанесены по территории нефтеперерабатывающего завода и в районе Волчеярки. Полностью уничтожено помещение отдела полиции. В город регулярно пытаются ворваться диверсанты. В частности, в районе Верхнекаменки вчера одна ДРГ была обезврежена.
Повреждения домов не успевают подсчитывать. В подвальном помещении одного из них после ликвидации пожара обнаружили тело женщины без признаков жизни.
Война в Украине продолжается уже 127-й день. Мы следим за главными новостями 30 июня в обновляемом материале.
Ранее "Страна" подводила итоги 126-го дня войны. В Луганской области главные бои сейчас идут за Лисичанск. В Донецкой области - вокруг Славянска и Бахмута. Ближе к Донецку идут артобстрелы - бьют по Авдеевке и ее тылам. На севере Харьковской области армия РФ обстреливает позиции ВСУ.
Вчера было много обстрелов - по Николаеву, по Днепру, ПВО сбило ракеты над Одесской областью.
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