Российские войска незначительно продвинулись в районе Печенежского водохранилища и Северного Салтова (Харьковская область).

Об этом сообщил советник главы ОПУ Алексей Арестович в эфире программы Марка Фейгина.

Также он сообщил, что на юг Харьковской области перебрасываются подразделения из Луганской области.

В Луганской области россияне пытаются двигаться на Волчеяровку, чтобы перерезать трассу Лисичанск - Бахмут.

"Фактически она уже перерезана", - сказал Арестович.

По словам советника Ермака, россияне уже находятся в Белогоровке, и от нее до Волчеяровки - всего 15 км.

"Этот коридорчик простреливает насквозь артиллерия. Колечко поджимается", - сказал он.

"Но должен заметить, что у нашего командования есть замысел, и оно храбро его реализовывает... Если наше командование допустит окружение, слов у меня уже не будет", - добавил Арестович.

Ранее луганский губернатор Сергей Гайдай сообщил, что Россия пытается штурмовать Лисичанск, в отрезанном городе остаются 15 тысяч жителей.

27 июня в Лисичанске под обстрел попало место, где люди набирали воду, погибло 8 человек и 21 ранен. У большинства пришлось ампутировать конечности. Обстрел военные РФ произвели кассетным "Ураганом".

Война в Украине продолжается уже 126-й день. Мы следим за главными новостями 29 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 125-го дня войны. 28 июня количество погибших в Кременчуге Полтавской области, где ракета ударила по торговому центру, увеличилось до 25 человек.

Главным направлением российских атак в Луганской области остается Лисичанск. В Донецкой области РФ ведет штурмовые действия в направлении Углегорской ТЭС со стороны Мироновки. Севернее россияне наносят ракетные удары по Славянску.

Обстреливают юг Украины - Николаев и область, Одесскую область.

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