Генштаб ВСУ представил оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 29 июня.

По его данным, враг активно обстреливает города и села Украины, а у Славянска проводит перегруппировку.

Сводка появилась в Фейсбуке ведомства.

Генштаб подтвердил масштабный обмен пленными, благодаря которому домой вернулись 144 украинских защитника. Среди них 95 защитников "Азовстали".

На Волынском и Полесском направлениях в рамках учений военные комиссариаты Беларуси проводят проверку приписного состава и возможности мобилизации на территории отдельных регионов.

На Северском направлении враг продолжает усиленно охранять участок украинско-российской границы. Кроме того, агрессор совершил обстрелы гражданской и военной инфраструктуры Турьи и Луговки Сумской области. Нанес авиационный удар по Угроидам.

На Харьковском направлении противник обстреливал из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии сам Харьков, Базалиевку, Пришиб, Шестаково, Русскую Лозовую, Верхний Салтов, Ивановку и Замуловку.

На Славянском направлении враг проводит перегруппировку войск и удерживает ранее занятые рубежи. Зафиксированы обстрелы Долины, Богородичного, Никольского, Грушевахи и Долгенького. Также оккупанты нанесли авиаудар вблизи Гусаровки.

На Донецком направлении противник при поддержке артиллерии пытается блокировать Лисичанск и взять под контроль участок автодороги Лисичанск – Бахмут. Совершил обстрелы гражданской и военной инфраструктуры Лисичанска, Верхнекаменки, Северска и авиаудар по району Лисичанского нефтеперерабатывающего завода. Для поддержки наступательных действий в районе Верхнекаменки задействовал диверсионно-разведывательные группы. ВСУ их обнаружили и обезвредили. Остатки ДРГ отошли.

На Краматорском направлении активных боевых действий враг не вел, обстрелял из артиллерии район Татьяновки.

На Бахмутском направлении враг обстреливал позиции наших войск из артиллерии разных калибров вблизи Клинового, Раздолевки, Выемки и Ивано-Дарьевки. Нанес авиаудар неподалеку от села Возрождение. Пытался наступательными действиями улучшить тактическое положение у Спирно, успеха не имел, отошел. Диверсионно-разведывательную группу противника наши военные обезвредили недалеко от Берестового.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник обстреливал наши позиции из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах Авдеевки, Веселого, Павловки, Белогорья, Инженерного, Ольговского, Преображенки и Гуляйпольского. Кроме того, россияне нанесли авиаудары по гражданской инфраструктуре вблизи Орехова и Щербаков.

На Южнобугском направлении враг систематически обстреливал гражданскую и военную инфраструктуру из ствольной и реактивной артиллерии, проводит перегруппировку войск.

На временно занятой территории Украины оккупационные власти собирают личную информацию о местных жителей, принудительно паспортизируют их и запрещают выезд населения на территорию, подконтрольную украинским властям.

Отдельные подразделения вооруженных сил РФ, выведенные на восстановление боеспособности с территории Украины, не могут своевременно доукомплектовать из-за нежелания личного состава участвовать в войне. Личный состав, отказавшийся от участия в войне, увольняется, есть попытки привлечения таких лиц к уголовной ответственности.

Наши подразделения продолжают выполнение ракетно-артиллерийских огневых задач на определенных направлениях и побеждать оккупантов в ближних боях.

Война в Украине продолжается уже 126-й день. Мы следим за главными новостями 29 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 125-го дня войны. 28 июня количество погибших в Кременчуге Полтавской области, где ракета ударила по торговому центру, увеличилось до 25 человек.

Главным направлением российских атак в Луганской области остается Лисичанск. В Донецкой области РФ ведет штурмовые действия в направлении Углегорской ТЭС со стороны Мироновки. Севернее россияне наносят ракетные удары по Славянску

Обстреливают юг Украины - Николаев и область, Одесскую область.

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