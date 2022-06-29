Утром 29 июня Генштаб Вооруженных сил Украины обнародовал сводку о ситуации на фронте.

В Сумской области у границы российские военные разместили установки "Град".

К северу от Славянска основные усилия РФ сосредоточены на выходе на линию Богородичное-Краснополье.

Под обстрелами Серебрянка - населенный пункт у трассы из Лисичанска в Северск, которую, видимо, тоже пытаются перерезать, как и дорогу из Лисичанска в Бахмут.

В Луганской области на окружении Лисичанска сосредоточены основные усилия противника. Продолжается штурм Верхнекаменки, где находится Лисичанский НПЗ, со стороны Волчеяровки.

Противник имеет частичный успех у трассы Е40 между захваченным Светлодарском и Бахмутом. Россияне закрепляются в селе Клиновое у этой дороги.

Войска РФ перебросили одну батальонную тактическую группу на криворожское направление, где идут попытки отбить у ВСУ недавно занятые позиции. Между Херсоном и Николаевым развернули еще одну систему ПВО С-300.

Война в Украине продолжается уже 126-й день. Мы следим за главными новостями 29 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 125-го дня войны. 28 июня количество погибших в Кременчуге Полтавской области, где ракета ударила по торговому центру, увеличилось до 25 человек.

Главным направлением российских атак в Луганской области остается Лисичанск. В Донецкой области РФ ведет штурмовые действия в направлении Углегорской ТЭС со стороны Мироновки. Севернее россияне наносят ракетные удары по Славянску

Обстреливают юг Украины - Николаев и область, Одесскую область.

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Подробности событий за 28 июня, аналитика и прогнозы — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".