Генштаб Вооруженных сил Украины обнародовал сводку о ситуации на фронте по состоянию на утро 28 июня.

По данным Генштаба, идут бои на южных подступах к Лисичанскому НПЗ (Верхнекаменка на трассе Лисичанск-Бахмут).

Также в Луганской области противник наступал из захваченной Николаевки в направлении Спорного. Оба населенных пункта находятся по разные стороны упомянутой трассы. То есть россияне пытались перерезать дорогу. Атака была отбита.

РФ ведет штурмовые действия в направлении Углегорской ТЭС в Донецкой области со стороны Мироновки, бои там продолжаются.

Была новая попытка захватить Павловку в Донецкой области (к востоку от Великой Новоселки). Штурм отбит.

Война в Украине продолжается уже 125-й день. Мы следим за главными новостями 28 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 124-го дня войны. 27 июня среди бела дня ракета ударила по торговому центру "Амстор" в Кременчуге Полтавской области, где находилось много людей. По словам Владимира Зеленского, более тысячи человек.

Также армия РФ обстреляла Харьков, где погибло четыре человека и было ранено - 15, среди них дети.

В Луганской области после захвата Северодонецка войска РФ все силы бросили на Лисичанск, там наносятся авиаудары и работает тяжелая артиллерия.

В Донецкой области армия РФ усилила наступление к северу от Славянска. Сам Славянск под сильными обстрелами.

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