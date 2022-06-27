По состоянию на утро 27 июня, с 24 февраля армия РФ потеряла уже около 35 тысяч военных убитыми.

Об этом говорится в сводке по потерям противника от Генштаба ВСУ.

Личного состава – 35 000 человек

танков ‒ 1552

боевых бронированных машин ‒ 3687

артиллерийских систем – 771

РСЗО – 243

средства ПВО – 101

самолетов – 217

вертолетов – 184

БПЛА оперативно-тактического уровня – 636

крылатых ракет – 139

кораблей /катеров – 14

автомобильной техники и автоцистерн – 2575

специальной техники – 60.

Война в Украине продолжается уже 124-й день. Мы следим за главными новостями 27 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 123-го дня войны. 26 июня утром Киев подвергся ракетной атаке. Пострадал жилой дом, где под завалами оказались люди.

В Луганской области, после отхода ВСУ из Северодонецка, основные бои сейчас идут за Лисичанск. Армия РФ пытается наступать на Славянск в Донецкой области, контратаковать в Херсонской области, штурмовать на севере Харьковской, но безуспешно.

Генштаб ВСУ не исключает, что россияне готовят диверсантов на территории Беларуси для отправки в Украину.

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Подробности событий за 26 июня, аналитика и прогнозы — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".