Уже 35 тысяч убитых. Генштаб обнародовал данные по потерям РФ в Украине
По состоянию на утро 27 июня, с 24 февраля армия РФ потеряла уже около 35 тысяч военных убитыми.
Об этом говорится в сводке по потерям противника от Генштаба ВСУ.
Личного состава – 35 000 человек
танков ‒ 1552
боевых бронированных машин ‒ 3687
артиллерийских систем – 771
РСЗО – 243
средства ПВО – 101
самолетов – 217
вертолетов – 184
БПЛА оперативно-тактического уровня – 636
крылатых ракет – 139
кораблей /катеров – 14
автомобильной техники и автоцистерн – 2575
специальной техники – 60.
Война в Украине продолжается уже 124-й день. Мы следим за главными новостями 27 июня в обновляемом материале.
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