Харьковской области ВСУ отбили атаки россиян в районах Дементьевки, Довгалевки и Залимана. Об этом в ежевечерней сводке сообщил Генеральный штаб ВСУ Украины.

Кроме того, на Славянском направлении украинские войска остановили наступление в направлениях сел Долина и Мазановка.

Войска РФ не прекращают попытки взять под контроль автодорогу Бахмут – Лисичанск. Они вели наступление в направлении населенного пункта Спорное (находится на трассе восточнее Северска), но неудачно.

В акватории Черного моря в готовности к нанесению ракетных ударов находятся два носителя высокоточного оружия, суммарный залп которых составляет до 16 крылатых ракет морского базирования "Калибр".

Скриншот: Facebook/Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Война в Украине продолжается уже 125-й день. Мы следим за главными новостями 28 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 124-го дня войны. 27 июня среди бела дня ракета ударила по торговому центру "Амстор" в Кременчуге Полтавской области, где находилось много людей. По словам Владимира Зеленского, более тысячи человек.

Также армия РФ обстреляла Харьков, где погибло четыре человека и было ранено - 15, среди них дети.

В Луганской области после захвата Северодонецка войска РФ все силы бросили на Лисичанск, там наносятся авиаудары и работает тяжелая артиллерия.

В Донецкой области армия РФ усилила наступление к северу от Славянска. Сам Славянск под сильными обстрелами.

