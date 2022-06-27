Основным направлением операций России в Украине остается Северодонецко-Лисичанский карман. Также РФ сейчас пытается набрать обороты на Изюмском направлении.

Об этом говорится в новой сводке британской разведки.

На Изюмском направлении украинские силы продолжают удерживать оборону, эффективно используя лесистую местность.

Также по данным британцев, в ближайшие недели российская кампания будет все больше опираться на резерв. Резерв армии РФ состоит из подразделений добровольцев - часто ветеранов, служивших в регулярных вооруженных силах за последние пять лет.

Вероятно, добровольцев из этой категории используют для укомплектования третьих батальонов в составе регулярных бригад.

Несмотря на нехватку числа готовых резервистов для Украины, руководство РФ по-прежнему не хочет отдавать приказ о всеобщей мобилизации.

Напомним, ранее Гайдай заявил, что после захвата Северодонецка оккупанты сосредоточились на захвате Лисичанска.

Генштаб ВСУ сообщал, что бои приближаются к Харькову.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 124-й день. Мы следим за главными новостями 27 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 123-го дня войны. 26 июня утром Киев подвергся ракетной атаке. Пострадал жилой дом, где под завалами оказались люди.

В Луганской области, после отхода ВСУ из Северодонецка, основные бои сейчас идут за Лисичанск. Армия РФ пытается наступать на Славянск в Донецкой области, контратаковать в Херсонской области, штурмовать на севере Харьковской, но безуспешно.

Генштаб ВСУ не исключает, что россияне готовят диверсантов на территории Беларуси для отправки в Украину.

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