Россияне ударили по Очакову и продолжают обстреливать находящиеся под контролем украинских войск населенные пункты Херсонской области.

Об этом говорится в вечерней сводке Оперативного командования "Юг".

Военные подтвердили информацию Николаевской ОВА о том, что в Очакове погибло три человека, включая одного ребенка, ранены семь человек.

Также в сводке отмечается, что ситуация в южном направлении сложная, напряженная, но контролируемая. Силы обороны продолжают военную операцию на острове Змеином и уничтожают врага на Николаевско-Херсонском направлении. Враг продолжает применять тактику артиллерийских и массированных ракетных ударов по тыловым районам и областям.

Попытка нанести ракетный удар "Ониксом" с временно оккупированного Крыма по Измаильскому району Одесской области была удачно нейтрализована подразделениями противовоздушной обороны.

Из дальнобойного оружия враг бил по Широковской и Зеленодольской общин Криворожья. Предварительно люди не пострадали. Масштабы разрушений уточняются.

В Николаевской области в результате ночного обстрела Куцурубской общины разрушены объекты социальной инфраструктуры. Произошло возгорание поля с озимой пшеницей, но без жертв. Перед рассветом обстреляно Широковское общину Баштанского района также попало в сельскохозяйственные угодья. Пострадавших нет. Утром также были обстреляны еще в пяти общинах области по линии столкновения. По предварительной информации, есть повреждения, разрушена инфраструктура и жилые дома. Информация о пострадавших отсутствует.

Николаев и пригород подверглись массированному ракетному обстрелу, из берегового ракетного комплекса "Бастион", который россияне расположили на оккупированной Херсонщине. Были обстреляны городской стадион, объект военной инфраструктуры и в пригороде - социальные и сельскохозяйственные объекты. Предварительно – жертв нет.

Системами залпового огня оккупант ударил по Очакову. Россияне попали по территории городского рынка, здания дворца культуры, в частный сектор, а также в жилые здания. В некоторых районах города отсутствует водо-, газо-, энергоснабжение и интернет. Три человека погибли, из них один ребенок. Ранены семь человек.

В Херсонской области оккупанты продолжают обстрел освобожденных от их присутствия населенных пунктов. Параллельно открывают на оккупированных территориях сеть пунктов выдачи российских паспортов, спеша сфальсифицировать электорат к очередной дате отсроченного референдума.

Война в Украине продолжается уже 125-й день. Мы следим за главными новостями 28 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 124-го дня войны. 27 июня среди бела дня ракета ударила по торговому центру "Амстор" в Кременчуге Полтавской области, где находилось много людей. По словам Владимира Зеленского, более тысячи человек.

Также армия РФ обстреляла Харьков, где погибло четыре человека и было ранено - 15, среди них дети.

В Луганской области после захвата Северодонецка войска РФ все силы бросили на Лисичанск, там наносятся авиаудары и работает тяжелая артиллерия.

В Донецкой области армия РФ усилила наступление к северу от Славянска. Сам Славянск под сильными обстрелами.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробности событий за 27 июня, аналитика и прогнозы — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".

</p