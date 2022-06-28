Враг ударил по Очакову и обстреливает Херсонскую область. Вечерняя сводка от оперкомандования "Юг"
Россияне ударили по Очакову и продолжают обстреливать находящиеся под контролем украинских войск населенные пункты Херсонской области.
Об этом говорится в вечерней сводке Оперативного командования "Юг".
Военные подтвердили информацию Николаевской ОВА о том, что в Очакове погибло три человека, включая одного ребенка, ранены семь человек.
Также в сводке отмечается, что ситуация в южном направлении сложная, напряженная, но контролируемая. Силы обороны продолжают военную операцию на острове Змеином и уничтожают врага на Николаевско-Херсонском направлении. Враг продолжает применять тактику артиллерийских и массированных ракетных ударов по тыловым районам и областям.
Попытка нанести ракетный удар "Ониксом" с временно оккупированного Крыма по Измаильскому району Одесской области была удачно нейтрализована подразделениями противовоздушной обороны.
Из дальнобойного оружия враг бил по Широковской и Зеленодольской общин Криворожья. Предварительно люди не пострадали. Масштабы разрушений уточняются.
В Николаевской области в результате ночного обстрела Куцурубской общины разрушены объекты социальной инфраструктуры. Произошло возгорание поля с озимой пшеницей, но без жертв. Перед рассветом обстреляно Широковское общину Баштанского района также попало в сельскохозяйственные угодья. Пострадавших нет. Утром также были обстреляны еще в пяти общинах области по линии столкновения. По предварительной информации, есть повреждения, разрушена инфраструктура и жилые дома. Информация о пострадавших отсутствует.
Николаев и пригород подверглись массированному ракетному обстрелу, из берегового ракетного комплекса "Бастион", который россияне расположили на оккупированной Херсонщине. Были обстреляны городской стадион, объект военной инфраструктуры и в пригороде - социальные и сельскохозяйственные объекты. Предварительно – жертв нет.
Системами залпового огня оккупант ударил по Очакову. Россияне попали по территории городского рынка, здания дворца культуры, в частный сектор, а также в жилые здания. В некоторых районах города отсутствует водо-, газо-, энергоснабжение и интернет. Три человека погибли, из них один ребенок. Ранены семь человек.
В Херсонской области оккупанты продолжают обстрел освобожденных от их присутствия населенных пунктов. Параллельно открывают на оккупированных территориях сеть пунктов выдачи российских паспортов, спеша сфальсифицировать электорат к очередной дате отсроченного референдума.
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