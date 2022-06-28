Глава Луганской области Сергей Гайдай рассказал о ситуации в Лисичанске на утро 28 июня.

В результате вчерашнего удара по городу, когда РФ обстреляла место, где люди набирали воду, погибло 8 человек и 21 ранены. У большинства пришлось ампутировать конечности. Обстрел военные РФ произвели кассетным "Ураганом".

По городу россияне разбрасывают так называемые снаряды "лепестки", поэтому Гайдай призвал жителей быть осторожными.

Оборону ВСУ в Лисичанске, по его словам, с разных сторон проверяют группы ДРГ.

Сейчас в городе Лисичанске остаются до 15 тысяч человек. Из хороших новостей - медикаментов завезли раз в пять больше нормы, поэтому лисичанская больница продержится несколько месяцев;

А вот гуманитарную помощь в город два дня не доставляют, но автомобили стоят загруженными и готовы в любой момент уехать.

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Напомним, Генштаб ВСУ сообщил ранее, что продолжаются бои на подступах к Лисичанску.

Кроме того, Гайдай говорил, что Лисичанск "уже не узнать" из-за разрушений.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 125-й день. Мы следим за главными новостями 28 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 124-го дня войны. 27 июня среди бела дня ракета ударила по торговому центру "Амстор" в Кременчуге Полтавской области, где находилось много людей. По словам Владимира Зеленского, более тысячи человек.

Также армия РФ обстреляла Харьков, где погибло четыре человека и было ранено - 15, среди них дети.

В Луганской области после захвата Северодонецка войска РФ все силы бросили на Лисичанск, там наносятся авиаудары и работает тяжелая артиллерия.

В Донецкой области армия РФ усилила наступление к северу от Славянска. Сам Славянск под сильными обстрелами.

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