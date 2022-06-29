Потери личного состава российской армии с начала вторжения в Украину составили порядка 35 450 человек. За прошедшие сутки погибло около 200 военных РФ.

Такие данные обнародовал Генштаб Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook.

Ориентировочно потери противника составляют:

личный состав - около 34 450 (+200) человек,

танки - 1 572 (+5) единиц,

боевые бронированные машины - 3 720 (+16),

артиллерийские системы - 781 (+3),

РСЗО - 246 (+3),

средства ПВО - 103 (+1),

самолеты - 217 (+0),

вертолеты - 185 (+0),

крылатые ракеты - 142 (+3),

корабли/катера - 14 (+0),

автоцистерны и автомобильная техника - 2 598 (+9),

БПЛА оперативно-тактического уровня - 640 (+4),

специальная техника - 61,

пусковые установки ОТРК/ТРК - 61 (+1).

По данным Генштаба ВСУ, наибольшие потери противник за минувшие сутки понес на Бахмутском направлении.

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