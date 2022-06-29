ВСУ уничтожают технику врага. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Потери личного состава российской армии с начала вторжения в Украину составили порядка 35 450 человек. За прошедшие сутки погибло около 200 военных РФ.

Такие данные обнародовал Генштаб Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook.

Ориентировочно потери противника составляют:

  • личный состав - около 34 450 (+200) человек,
  • танки - 1 572 (+5) единиц,
  • боевые бронированные машины - 3 720 (+16),
  • артиллерийские системы - 781 (+3),
  • РСЗО - 246 (+3),
  • средства ПВО - 103 (+1),
  • самолеты - 217 (+0),
  • вертолеты - 185 (+0),
  • крылатые ракеты - 142 (+3),
  • корабли/катера - 14 (+0),
  • автоцистерны и автомобильная техника - 2 598 (+9),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 640 (+4),
  • специальная техника - 61,
  • пусковые установки ОТРК/ТРК - 61 (+1).

По данным Генштаба ВСУ, наибольшие потери противник за минувшие сутки понес на Бахмутском направлении.

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