Генштаб ВСУ опубликовал новые данные по потерям России в войне
Потери личного состава российской армии с начала вторжения в Украину составили порядка 35 450 человек. За прошедшие сутки погибло около 200 военных РФ.
Такие данные обнародовал Генштаб Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook.
Ориентировочно потери противника составляют:
- личный состав - около 34 450 (+200) человек,
- танки - 1 572 (+5) единиц,
- боевые бронированные машины - 3 720 (+16),
- артиллерийские системы - 781 (+3),
- РСЗО - 246 (+3),
- средства ПВО - 103 (+1),
- самолеты - 217 (+0),
- вертолеты - 185 (+0),
- крылатые ракеты - 142 (+3),
- корабли/катера - 14 (+0),
- автоцистерны и автомобильная техника - 2 598 (+9),
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 640 (+4),
- специальная техника - 61,
- пусковые установки ОТРК/ТРК - 61 (+1).
По данным Генштаба ВСУ, наибольшие потери противник за минувшие сутки понес на Бахмутском направлении.
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