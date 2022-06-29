На оккупированной части Херсонской области начали готовиться к "референдуму" о вхождении в состав России.

Об этом российским СМИ заявил т.н. "замглавы администрации" Кирилл Стремоусов, назначенный россиянами.

"Херсонская область станет полноценным российским регионом", - заявил он.

Напомним, что вчера советник мэра Мариуполя сообщил о назначении даты аналогичного голосования на Донбассе - 11 сентября.

Также сообщалось, что оккупационные "власти" Херсонщины планируют провести "референдум" о присоединении к РФ этой осенью.

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