Референдум о присоединении Донецкой области к России назначен на 11 сентября.

Такую информацию опубликовал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Телеграм-канале.

"Оккупационные администрации получили указания подготовить места проведения и комиссии по проведению и передали их, в частности, комитетам самоорганизации населения. Готовят проведение под празднование освобождения Донбасса от нацистских захватчиков. Одновременно с советским "Днем города Мариуполь", - написал Андрющенко.

Ранее рссийские СМИ сообщали, что в середине мая в "ЛНР" и "ДНР" собираются провести референдум о присоединении к России, а в Херсонской области - о создании "ХНР".

Война в Украине продолжается уже 125-й день. Мы следим за главными новостями 28 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 124-го дня войны. 27 июня среди бела дня ракета ударила по торговому центру "Амстор" в Кременчуге Полтавской области, где находилось много людей. По словам Владимира Зеленского, более тысячи человек.

Также армия РФ обстреляла Харьков, где погибло четыре человека и было ранено - 15, среди них дети.

В Луганской области после захвата Северодонецка войска РФ все силы бросили на Лисичанск, там наносятся авиаудары и работает тяжелая артиллерия.

В Донецкой области армия РФ усилила наступление к северу от Славянска. Сам Славянск под сильными обстрелами.

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