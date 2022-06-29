В окрестностях Лисичанска идут бои, россияне пытаются штурмовать сам город.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире телемарафона.

По его словам, в Лисичанске остаются 15 тысяч человек, "тихая" эвакуация продолжается.

При этом Гайдай сообщил, что трасса Лисичанск – Бахмут (единственная крупная дорога, ведущая из города) из-за обстрелов не проездная, поэтому используются альтернативные маршруты.

Напомним, 27 июня в Лисичанске под обстрел попало место, где люди набирали воду, погибло 8 человек и 21 ранены. У большинства пришлось ампутировать конечности. Обстрел военные РФ произвели кассетным "Ураганом".

Также американские журналисты опубликовали драматичный репортаж об отходе украинских войск из Лисичанска.

Война в Украине продолжается уже 126-й день. Мы следим за главными новостями 29 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 125-го дня войны. 28 июня количество погибших в Кременчуге Полтавской области, где ракета ударила по торговому центру, увеличилось до 25 человек.

Главным направлением российских атак в Луганской области остается Лисичанск. В Донецкой области РФ ведет штурмовые действия в направлении Углегорской ТЭС со стороны Мироновки. Севернее россияне наносят ракетные удары по Славянску

Обстреливают юг Украины - Николаев и область, Одесскую область.

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