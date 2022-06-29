Газета The Washington Post опубликовала драматичный репортаж о выходе украинских подразделений из Лисичанска Луганской области.

Этот город, как пишет издание, находится "на грани захвата". Оттуда в сторону Северска (на данный момент находится в тылу украинских войск) выдвинулся отряд десантников, который ехал по дороге через село Верхнекаменское. На въезде в населенный пункт по нему ударила российская артиллерия.

"С нами ничего не было, пока мы находились на фронте. Но когда начали отступать, нас подбили", - сообщил командир отряда.

После удара кассетными снарядами появилось много раненых. Перевязав их и погрузив назад в транспорт, десантники помчались к перелеску в километре от места обстрела. Там они начали маскировать машины ветками от беспилотников, которые наводят артиллерию.

Раненых оказалось восемь. Двое из них - тяжело. Командир по рации вызывал врачей, и в этот момент журналисты Washington Post, делавшие репортаж о боях под Лисичанском, наткнулись на отряд.

Солдаты ВСУ пытались их прогнать, поскольку идет обстрел. Но иностранные корреспонденты, как оказалось, ехали вместе с военными медиками и необходимым оборудованием. Те начали помогать раненым, вводить им лекарства и колоть морфий. Потом из Лисичанска подъехала вызванная командиром по рации скорая, которая забрала тяжелораненых.

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