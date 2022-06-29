В Лисичанске в результате обстрела российской армией мирных жителей, которые стояли в очереди за водой, более 20 человек получили очень серьезные ранения.

Об этом сообщает глава области Сергей Гайдай в Телеграм-канале.

По его словам, вчера в медучреждения Краматорска госпитализированы трое жителей Лисичанска. В Днепр доставили двоих детей – 14 и 15 лет – которые также находились в очереди за водой 27 июня. Есть раненые жители Лисичанска и во Львове. У многих местных жителей тяжелые повреждения.

Напомним, что 27 июня в Лисичанске "Ураган" ударил по очереди возле цистерны с водой. Восемь человек погибли, 21 ранены.

После этого глава области Сергей Гайдай написал, что многим раненым пришлось ампутировать конечности.

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