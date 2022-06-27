Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко переехал в Лубны Полтавской области.

Об этом сообщается на странице главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

Уже подписан меморандум о сотрудничестве между университетом и Лубенским горсоветом. В Лубнах откроют свои двери три института и профессиональные колледжи Луганского национального университета имени Тараса Шевченко.

С 1 сентября учебное заведение должно приступить к работе. Приемная комиссия уже работает по адресу: площадь Вокзальная, 7.

Вуз переезжает уже во второй раз. В 2014 году - из Луганска в Северодонецк. Теперь в Лубны Полтавской области.

Ранее мы писали, что Украине упростили вступ для абитуриентов из мест, где идут бои. Они смогут поступить без ВНО.

В Верховной Раде в начале июня рассказали, как теперь поступить в украинский ВУЗ с оккупированных территорий.

Также мы писали, что украинским абитуриентам разрешили сдать единый тест в Европе. Этот тест, в котором собрали задания по нескольким предметам, в этом году заменил ВНО. Его можно сдать в 23 странах Европы.