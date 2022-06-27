Квоты при поступлении в вузы в этом году будут распространяться на абитуриентов, которые проживают на особенно опасных территориях.

Об это сообщила глава подкомитета ВР по вопросам высшего образования Юлия Гришина.

Речь об оккупированных регионах а также тех, где ведутся активные боевые действия. На данный момент в список входят 304 громады в Донецкой (66), Харьковской (51), Днепропетровской (7), Луганской (37), Запорожской (52), Херсонской (49), Николаевской (24) и Сумской (18) областях. Полный список можно посмотреть на сайте Минреинтеграции.

Для детей с особо опасных территорий утверждается отдельный порядок поступления по квоте-2. Квота-2 означает, что абитуриент может поступить в вуз без ВНО - на основе экзаменов. Ранее ее действие распространялось на поступающих из Крыма и с Донбасса.

Ранее в Раде рассказали, как поступить в украинский ВУЗ с оккупированных территорий.

Также напомним, что украинским абитуриентам разрешили сдать единый тест в Европе.

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