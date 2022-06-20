Русская литература, содержащая "страдания русской души", сложно воспринимается украинцами, поэтому ее нужно исключить из учебной программы украинских школ и вузов.

Об этом заявил заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко.

"Нужно выбросить все, что хоть немного связывает нас с Российской империей. Нужно выбросить все, что касается "страданий русской души", тяжелые произведения для украинцев, они нам вообще не нужны", - сказал Витренко, обосновывая решение рабочей группы при Министерстве образования об исключении из школьной программы произведённой русской литературы.

Напомним, что ранее группа экспертов предложила МОН обновленную программу по зарубежной литературе из которой убрали все произведения русской литературы, которые там оставались. В частности Пушкина, Достоевского, Чехова, Лермонтова. Часть из них с формулировкой, что это слишком сложные для восприятия произведения.

Война в Украине продолжается уже 117-й день. Мы следим за происходящим 20 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 116-го дня войны. На Луганщине авиа- и ракетные удары наносились вблизи стратегических трасс Горское-Лисичанск и Лисичанск-Бахмут. Советник главы МВД Вадим Денисенко сообщил, что обстановка на север от Харькова достаточно сложная и что россияне пробуют приблизиться к городу. Газета The Washington Post со ссылкой на военных экспертов написала, что война в Украине с высокой долей вероятности перерастет в конфликт малой интенсивности.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.