Из школьной программы уберут все произведения, написанные российскими и советскими (кроме украинских) авторами.

Такое решение приняла рабочая группа при Министерстве образования по обновлению содержания учебных программ по зарубежной литературе.

В решении рабочей группы по обновлению содержания программ по зарубежной литературе для 6-9-х и 10-11-х классов рекомендуется убрать:

все произведения А. Пушкина, М. Лермонтова, Ф. Достоевского, Л. Толстого, И. Тургенева и Н. Некрасова, Ф. Тютчева, А. Фета, И. Бунина, поэтов Серебряного века;

все произведения М. Булгакова

басни И. Крылова, рассказы А. Чехова и уроженца Житомира В. Короленко;

Фантастику А. Беляева ("Человек-амфибия") и А. Грина;

стихотворения о Второй мировой войне, в том числе Б. Окуджавы и К. Симонова;

"Бабий Яр" А. Кузнецова и "А зори здесь тихие" Б. Васильева;

"Ревизор", "Нос" и "Шинель" Н. Гоголя (в программе остаются его украинские повести);

былину "Илья Муромец и Соловей-Разбойник" и весь раздел "Былины".

Примечательный формулировки для мотивировки изъятия произведений: "Военная агрессия РФ. Разгрузка программы", "Модернизация программы за счет современных произведений для детей и подростков", "Замена на произведения, которые являются шедеврами мировой литературы" (последняя относится к Пушкину).

Ранее "Страна" писала, что в Украине активно сносят памятники русским писателям. Например, в Ужгороде избавились от памятника Пушкину.

Также мы подробно рассказывали, как проходит "дерусификация" Украины.