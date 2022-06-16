Из программы украинских школ выбросят Пушкина, Достоевского, Тютчева, Толстого и часть Гоголя
Из школьной программы уберут все произведения, написанные российскими и советскими (кроме украинских) авторами.
Такое решение приняла рабочая группа при Министерстве образования по обновлению содержания учебных программ по зарубежной литературе.
В решении рабочей группы по обновлению содержания программ по зарубежной литературе для 6-9-х и 10-11-х классов рекомендуется убрать:
- все произведения А. Пушкина, М. Лермонтова, Ф. Достоевского, Л. Толстого, И. Тургенева и Н. Некрасова, Ф. Тютчева, А. Фета, И. Бунина, поэтов Серебряного века;
- все произведения М. Булгакова
- басни И. Крылова, рассказы А. Чехова и уроженца Житомира В. Короленко;
- Фантастику А. Беляева ("Человек-амфибия") и А. Грина;
- стихотворения о Второй мировой войне, в том числе Б. Окуджавы и К. Симонова;
- "Бабий Яр" А. Кузнецова и "А зори здесь тихие" Б. Васильева;
- "Ревизор", "Нос" и "Шинель" Н. Гоголя (в программе остаются его украинские повести);
- былину "Илья Муромец и Соловей-Разбойник" и весь раздел "Былины".
Примечательный формулировки для мотивировки изъятия произведений: "Военная агрессия РФ. Разгрузка программы", "Модернизация программы за счет современных произведений для детей и подростков", "Замена на произведения, которые являются шедеврами мировой литературы" (последняя относится к Пушкину).
Ранее "Страна" писала, что в Украине активно сносят памятники русским писателям. Например, в Ужгороде избавились от памятника Пушкину.
Также мы подробно рассказывали, как проходит "дерусификация" Украины.