В Минобразования решили, что произведения Пушкина не являются шедеврами мировой литературы

Из школьной программы уберут все произведения, написанные российскими и советскими (кроме украинских) авторами.

Такое решение приняла рабочая группа при Министерстве образования по обновлению содержания учебных программ по зарубежной литературе.

В решении рабочей группы по обновлению содержания программ по зарубежной литературе для 6-9-х и 10-11-х классов рекомендуется убрать:

  • все произведения А. Пушкина, М. Лермонтова, Ф. Достоевского, Л. Толстого, И. Тургенева и Н. Некрасова, Ф. Тютчева, А. Фета, И. Бунина, поэтов Серебряного века;
  • все произведения М. Булгакова
  • басни И. Крылова, рассказы А. Чехова и уроженца Житомира В. Короленко;
  • Фантастику А. Беляева ("Человек-амфибия") и А. Грина;
  • стихотворения о Второй мировой войне, в том числе Б. Окуджавы и К. Симонова;
  • "Бабий Яр" А. Кузнецова и "А зори здесь тихие" Б. Васильева;
  • "Ревизор", "Нос" и "Шинель" Н. Гоголя (в программе остаются его украинские повести);
  • былину "Илья Муромец и Соловей-Разбойник" и весь раздел "Былины".

Примечательный формулировки для мотивировки изъятия произведений: "Военная агрессия РФ. Разгрузка программы", "Модернизация программы за счет современных произведений для детей и подростков", "Замена на произведения, которые являются шедеврами мировой литературы" (последняя относится к Пушкину).

Решение рабочей группы, с.1Решение рабочей группы, с.2Решение рабочей группы, с.3Решение рабочей группы, с.4Решение рабочей группы, с.5Решение рабочей группы, с.6Решение рабочей группы, с.7

Ранее "Страна" писала, что в Украине активно сносят памятники русским писателям. Например, в Ужгороде избавились от памятника Пушкину.

Также мы подробно рассказывали, как проходит "дерусификация" Украины.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.