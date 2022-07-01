Военный эксперт Олег Жданов заявил, что в Лисичанске есть риск повторения ситуации, как в Северодонецке, откуда ВСУ пришлось отступить. По его словам, такого сценария "избежать не удастся".

Об этом он сказал в интервью в эфире "Украина 24".

Жданов заявляет, что Украине пока нечего противопоставить российской тактике "огневого вала", который "выдавливает наши войска с занимаемых позиций".

Исправить эту ситуацию могут только значительные артиллерийские подкрепления и средства контрбатарейной борьбы.

Война в Украине продолжается уже 128-й день. Мы следим за главными новостями 1 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 127-го дня войны. В Луганской области идут бои в районе Лисичанского НПЗ. Арестович заявил, что трасса Лисичанск - Бахмут уже "фактически перерезана россиянами" и в целом вокруг города "колечко поджимается". Россия ушла со Змеиного, Украине дают 600 танков.

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