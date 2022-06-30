Байден объявил о новой военной помощи Украине на 800 млн долларов. В нее войдут системы ПВО и HIMARS
Президент США Джо Байден, выступая на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Мадриде, заявил, что США готовятся объявить о дополнительной помощи Украине в области безопасности на сумму 800 миллионов долларов.
В новый пакет, по его словам, войдут системы противовоздушной обороны, артиллерия, боеприпасы и противобатарейные радары. В частности, в новый пакет войдут ракетные системы HIMARS и средства ПВО.
Заявляя о военной помощи Украине, Байден в очередной раз допустил двусмысленную оговорку:
"Мы будем с украинцами, чтобы удостовериться, что украинцы их не победят", - сказал Байден и тут же поправился: "то есть, что русские не победят".
Ранее в Мадриде Байден запутался и заявил, что НАТО угрожает своему положению, но разбирается с угрозами.
Также Байдена уличили в использовании шпаргалок-инструкций о том, как вести себя на встрече.
Напомним, Байден рассказал, как США усилит военный контингент в Европе из-за войны в Украине.
Тем временем война в Украине продолжается уже 127-й день. Мы следим за главными новостями 30 июня в обновляемом материале.
Ранее "Страна" подводила итоги 126-го дня войны. В Луганской области главные бои сейчас идут за Лисичанск. В Донецкой области - вокруг Славянска и Бахмута. Ближе к Донецку идут артобстрелы - бьют по Авдеевке и ее тылам. На севере Харьковской области армия РФ обстреливает позиции ВСУ.
Вчера было много обстрелов - по Николаеву, по Днепру, ПВО сбило ракеты над Одесской областью.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.
Подробности событий за 29 июня, аналитика и прогнозы — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".