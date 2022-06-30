Президент США Джо Байден, выступая на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Мадриде, заявил, что США готовятся объявить о дополнительной помощи Украине в области безопасности на сумму 800 миллионов долларов.

В новый пакет, по его словам, войдут системы противовоздушной обороны, артиллерия, боеприпасы и противобатарейные радары. В частности, в новый пакет войдут ракетные системы HIMARS и средства ПВО.

Заявляя о военной помощи Украине, Байден в очередной раз допустил двусмысленную оговорку:

"Мы будем с украинцами, чтобы удостовериться, что украинцы их не победят", - сказал Байден и тут же поправился: "то есть, что русские не победят".

Ранее в Мадриде Байден запутался и заявил, что НАТО угрожает своему положению, но разбирается с угрозами.

Также Байдена уличили в использовании шпаргалок-инструкций о том, как вести себя на встрече.

Напомним, Байден рассказал, как США усилит военный контингент в Европе из-за войны в Украине.

Тем временем война в Украине продолжается уже 127-й день. Мы следим за главными новостями 30 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 126-го дня войны. В Луганской области главные бои сейчас идут за Лисичанск. В Донецкой области - вокруг Славянска и Бахмута. Ближе к Донецку идут артобстрелы - бьют по Авдеевке и ее тылам. На севере Харьковской области армия РФ обстреливает позиции ВСУ.

Вчера было много обстрелов - по Николаеву, по Днепру, ПВО сбило ракеты над Одесской областью.

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