Президент США Джо Байден во время своего Турне по Европе выступал в Мадриде на саммите НАТО без телесуфлера.

Во время речи он запутался в угрозах для НАТО, заявив, что это сам альянс "угрожает своему положению".

"Суть в том, что вместе альянс угрожает своему положению... разбирается с угрозами и усиливает свое положение против угроз с востока и вызовов с юга", - путано произнес Байден.

Ранее "Страна" писала, что украинский президент Владимир Зеленский и генсек альянса Йенс Столтенберг созвонились в первый день работы саммита государственных лидеров НАТО в Мадриде. Сам саммит продлится до 30 июня.

Мы также сообщали, что на саммите НАТО страны могут признать Российскую Федерацию в качестве угрозы и закрепить такой статус в стратегии альянса, которую будут обсуждать. Ожидается, что союзники по НАТО вынесут в стратегии военную агрессию России по отношению к Украине и угрозы другим странам как прямую угрозу Североатлантическому альянсу. Также союзники рассмотрят, как лучше поддерживать соседние страны, уязвимые перед Россией.

Однако накануне саммита в мае в НАТО не исключали возвращения к хорошим отношениям с Россией, если поведение Москвы изменится.