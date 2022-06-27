Генсек НАТО Йенс Столтенберг ожидает, что в новой концепции, которую лидеры Альянса утвердят на саммите в Мадриде, Россия будет определена как наибольшая и прямая угроза. Об этом Столтенберг сказал на пресс-конференции 27 июня.

"Наша новая концепция поведет нас в новую эру стратегических соревнований. Я ожидаю, что союзники четко определят Россию как самую большую и прямую угрозу нашей безопасности", - сказал он.

Столтенберг напомнил, что на заседании перед утверждением действующей стратегической концепции в 2010 году присутствовал тогдашний президент РФ Дмитрий Медведев.

"Тогда мы приняли, что Россия – стратегический партнер. В Мадриде такого не будет", - сказал генсек.

Также, по его словам, концепция впервые будет касаться Китая "угроз, которые Пекин представляет для безопасности, интересов и ценностей".

Кроме того, Столтенберг заявил, что лидеры стран НАТО планируют утвердить пакет военной помощи Украине. По его словам, украинским военным планируют поставлять оборудование для безопасной связи, системы для борьбы против беспилотников и топливо.

"Цель НАТО в долгосрочной перспективе - добиться перехода Украины от вооружений советских времен к современному натовскому вооружению", - сказал Столтенберг.

Ранее Столтенберг сказал, что саммит в Мадриде 28-30 июня станет решающим для НАТО. Однако на встрече не будут обсуждать вопрос вступления Украины в Альянс.

Ранее "Страна" писала, что заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква заявил, что Украина не намерена предпринимать шаги по направлению вступления в НАТО, понимая бесперспективность подобных усилий из-за позиций отдельных стран альянса.

Также мы рассказывали, что генеральный секретарь оборонного альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО считают, что война в Украине закончится мирными переговорами, но сначала запад хочет обеспечить для Киева максимально сильную переговорную позицию.

Тем временем война в Украине продолжается уже 124-й день. Мы следим за главными новостями 27 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 123-го дня войны. 26 июня утром Киев подвергся ракетной атаке. Пострадал жилой дом, где под завалами оказались люди.

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