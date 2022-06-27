Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что успехи ВСУ на поле боя - это, в том числе, и заслуга Альянса.

Об этом он сказал в интервью "Европейской правде".

"Конечно, мы все аплодируем и невероятно восхищаемся смелостью ваших солдат. Но один из компонентов их успеха на поле боя – это то, что их научили ведению боя по стандартам НАТО! Это делал и Альянс как организация, и отдельные союзники – канадцы, британцы, американцы, поляки, румыны и другие", - заявил Джоанэ.

По его мнению, удачные военные решения ВСУ стали возможны благодаря тем подходам к командованию, которым украинцев обучало НАТО.

"Нынешняя столь успешная деятельность ВСУ – это комбинация героизма и изобретательности, мы действительно видим много классных военных решений с их стороны, но это как раз те решения, которые соответствуют натовскому стилю, которые стали возможны благодаря тем подходам к командованию, которым мы вас учили", - заявил Джоанэ.

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