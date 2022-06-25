Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква заявил, что Украина не намерена предпринимать шаги по направлению вступления в НАТО, понимая бесперспективность подобных усилий из-за позиций отдельных стран альянса.

Об этом он рассказал в интервью Financial Times.

"Члены НАТО отвергли наши устремления. Мы больше ничего не будем делать в этом отношении", - сказал он.

В то же время Жовква уточнил, что Украина на саммите в Мадриде будет настаивать на том, что новая стратегия Альянса должна учитывать нашу страну как "краеугольный камень" безопасности Европейского континента.

"Если члены НАТО не раскроют реальную ситуацию того, что происходит в Европе, в Украине, то этот документ будет другим и абсолютно неактуальным", - сказал Жовква.

Кроме того, Украина также будет настаивать на том, чтобы любые упоминания о России как партнере были удалены из стратегической концепции.

"Мы ожидаем, что в стратегической концепции НАТО будут более строгие и суровые предупреждения российскому агрессору. Не стесняйтесь, это мой призыв к членам НАТО при формулировании положений по отношению к России", - уточнил Жовква.

Война в Украине продолжается уже 122-й день. Мы следим за главными новостями 25 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 121-го дня войны. В пятницу в Украине подтвердили потерю Горского. И российская, и украинская сторона подтверждает, что армия РФ уже ведет наступление на южных окраинах Лисичанска. Также противник вел штурмовые действия в Харьковской области, в том числе на севере, у границы. Идет подготовка к наступлению на Славянск со стороны Изюма. На Западе и в России активно обсуждали продовольственную проблему - в контексте блокады украинских портов. По этому поводу встречались главы МИД стран G7.

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