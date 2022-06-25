В НАТО считают, что война в Украине закончится мирными переговорами, но сначала запад хочет обеспечить для Киева максимально сильную переговорную позицию.

Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в интервью испанской газете El Pais.

"Скорее всего, эта война закончится за столом переговоров. Наша ответственность заключается в том, чтобы обеспечить максимально сильную позицию Украины и помочь ей оставаться суверенной и независимой европейской нацией. И лучший способ сделать это — оказать мощную военную поддержку, экономическую поддержку и ввести жесткие санкции против России", - заявил Столтенберг.

При этом он отметил, что между НАТО и Россией "нет тотальной войны"

Столтенберг заявил, что "мира всегда можно достичь, если сдаться", но украинцы "готовы заплатить очень высокую цену, пожертвовать собой" ради своей свободы и права "не подчиняться власти России".

"Не нам указывать им, как далеко должны зайти их жертвы", - добавил генсек Альянса.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сравнил ЕС и НАТО с коалицией Гитлера и обвинил их в подготовке войны с Россией.

А на саммите НАТО в конце июня планируют объявить о новом расположении войск Альянса в Европе.

Война в Украине продолжается уже 122-й день. Мы следим за главными новостями 25 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 121-го дня войны. В пятницу в Украине подтвердили потерю Горского. И российская, и украинская сторона подтверждает, что армия РФ уже ведет наступление на южных окраинах Лисичанска. Также противник вел штурмовые действия в Харьковской области, в том числе на севере, у границы. Идет подготовка к наступлению на Славянск со стороны Изюма. На Западе и в России активно обсуждали продовольственную проблему - в контексте блокады украинских портов. По этому поводу встречались главы МИД стран G7.

Мы также разбирались, каковы шансы, что глава СБУ Иван Баканов потеряет свое место.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала об итогах 121-го дня войны.