В США заявили о готовности поддержать любые дипломатические решения войны в Украине
Соединенные Штаты готовы поддержать любые возможные дипломатические решения войны с Россией в Украине.
Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции накануне саммита "Большой семерки".
Но при этом он сказал, что США продолжат оказывать Украине военную помощь столько, сколько потребуется.
Также Блинкен заявил о стремлении Запада ужесточить санкции в отношении России, чтобы как можно быстрее добиться прекращения войны в Украине.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что на саммите "Большой семерки" (G7) обсудят возможность дипломатического решения по прекращению войны в Украине.
В США заявляли, что война в Украине в конечном счете должна быть урегулирована путем переговоров. Но принуждать Украину идти на территориальные уступки России администрация президента США не будет.
Тем временем война в Украине продолжается уже 121-й день. Мы следим за главными новостями 24 июня в обновляемом материале.
Также "Страна" подводила итоги 120-го дня войны. Продолжались бои в Луганской области, где ВСУ рискуют попасть в окружение. В Госпогранслужбе заявили, что РФ не готовит наступление на севере Украины, но сосредотачивает там войска, чтобы сковать силы ВСУ. Министр обороны Резников заявил, что в страну уже прибыли американские зенитно-ракетные комплексы HIMARS.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.