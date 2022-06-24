СМИ в очередной раз поймали 79-летнего президента США Джо Байдена на использовании шпаргалок. Если раньше это были заметки с текстом ответов для журналистов, то в этот раз подсказки касались куда более приземленных вещей.

Об этом пишет таблоид The New York Post.

В частности, в шпаргалке по пунктам прописывалось:

Вы заходите в комнату Рузвельта и здороваетесь с участниками;

Вы садитесь на СВОЕ место;

Вы задаёте Лиз Шулер, президенту AFL-CIO, вопрос;

Вы благодарите участников;

Вы удаляетесь.

Напомним, что действующий президент США Джо Байден не отказывается от участия в следующих президентских выборах в 2024 году и планирует выставить свою кандидатуру. Тогда ему исполнится уже 82, а к концу следующей президентской каденции - 86. На данный момент Байден считается самым возрастным президентом США.

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