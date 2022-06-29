Украина получила от США грант на 1,3 млрд долларов для поддержки госбюджета
Украина получила от США грант на 1,3 млрд долларов в рамках пакета помощи госбюджету на 7,5 млрд долларов.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Твиттере.
"Спасибо Белому дому за беспрецедентную поддержку. Санкции, оружие и финансы приближают победу Украины. Только что получили грант $1,3 млрд в рамках пакета финансирования госбюджета $7,5 млрд", - написал Шмыгаль.
Перевод был осуществлен через механизмы Всемирного банка.
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