330 млн евро и нелетальное оружие. Каким будет новый пакет помощи Украине от НАТО
Стала известна стоимость нового пакета помощи Украине, который утвердили на саммите НАТО. Она составит 330 млн евро и будет включать только нелетальные вооружения.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
В альянсе подчеркивают, что предоставляют Украине только нелетальную помощь. Летальное оружие поставляют лишь страны НАТО в двухстороннем или многостороннем порядке.
Альянс вместе с украинскими властями разработает дорожную карту по достижению оперативной совместимости между ВСУ и армиями стран НАТО и по украинской оборонной промышленности.
Саммит НАТО начался сегодня в Мадриде. Завершается он завтра.
На нем уже утвердили новую модель, структуру и принципы НАТО.
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