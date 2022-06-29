Стала известна стоимость нового пакета помощи Украине, который утвердили на саммите НАТО. Она составит 330 млн евро и будет включать только нелетальные вооружения.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

В альянсе подчеркивают, что предоставляют Украине только нелетальную помощь. Летальное оружие поставляют лишь страны НАТО в двухстороннем или многостороннем порядке.

Альянс вместе с украинскими властями разработает дорожную карту по достижению оперативной совместимости между ВСУ и армиями стран НАТО и по украинской оборонной промышленности.

Саммит НАТО начался сегодня в Мадриде. Завершается он завтра.

На нем уже утвердили новую модель, структуру и принципы НАТО.

А Швеция и Финляндия получили официальное приглашение вступить в НАТО.

Война в Украине продолжается уже 126-й день. Мы следим за главными новостями 29 июня в обновляемом материале.

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