Евросоюз принял решение выделить Украине 9 миллиардов евро финансовой помощи.

Об этом по итогам саммита заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Новая программа помощи ЕС будет состоять из кредитов на 25 лет с 10-летним льготным периодом для возмещения основной суммы. При этом процентные платежи будут покрываться из бюджета ЕС.

Около 8 миллиардов евро выделят государства-члены. Остальные деньги поступят из бюджета ЕС. По прогнозам первую выплату Украина может получить этим летом.

Напомним, что сейчас в Брюсселе проходит саммит ЕС. Вчера на нем решили предоставить Украине статус кандидата в члены Евросоюза.

Также мы писали, что в Европе оценили восстановление Украины после российского вторжения в триллион евро. Эта цифра появилась накануне встречи лидеров ЕС 23-24 июня в Брюсселе для обсуждения плана реконструкции Украины и ее заявки на членство в Евросоюзе.

На днях канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что восстановление Украины потребует "много миллиардов долларов и евро" и что это будет задачей не одного поколения.

"Украина нуждается сейчас в плане Маршалла для восстановления", - сказал канцлер Германии.