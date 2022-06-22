Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что восстановление Украины потребует "много миллиардов долларов и евро".

Заявление прозвучало во время выступления в Бундестаге 22 июня.

"Восстановление Украины будет задачей поколений. Украина нуждается сейчас в плане Маршалла для восстановления", - добавил канцлер.

В этом контексте Шольц выступил за "организацию экспертной международной конференции", чтобы понять, в каких сферах Украина нуждается в помощи в первую очередь.

Также он сообщил, что пригласил украинского президента Владимира Зеленского на предстоящий саммит G7, чтобы обсудить подробности этого плана.

Кроме того, Шольц призвал продолжать усилия по ужесточению санкций против Москвы, поставкам оружия и оказанию финансовой помощи Украине.

Планом Маршалла называют программу помощи Европе после Второй мировой войны, выдвинутую в 1947 году американским государственным секретарем Джорджем Маршаллом.

Ранее "Страна" сообщала, что Украина ежемесячно тратит на войну по 5-6 миллиардов долларов.

Также мы писали о данных Кабмина, что из-за российского вторжения разрушено до трети украинской инфраструктуры.







