Страны НАТО официально пригласили Швецию и Финляндию вступить в альянс. Они также заявили, что безопасность Финляндии и Швеции имеет для НАТО "приоритетное значение", в том числе в период присоединения к альянсу.

Напомним, Турция согласилась на присоединение Швеции и Финляндии к НАТО. Было опубликовано видео исторического рукопожатия.

Также мы сообщали, что в НАТО заявили о готовности обсуждать вопрос вступления Украины в Альянс после победы в войне.

Война в Украине продолжается уже 126-й день. Мы следим за главными новостями 29 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 125-го дня войны. 28 июня количество погибших в Кременчуге Полтавской области, где ракета ударила по торговому центру, увеличилось до 25 человек.

Главным направлением российских атак в Луганской области остается Лисичанск. В Донецкой области РФ ведет штурмовые действия в направлении Углегорской ТЭС со стороны Мироновки. Севернее россияне наносят ракетные удары по Славянску

Обстреливают юг Украины - Николаев и область, Одесскую область.

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Подробности событий за 28 июня, аналитика и прогнозы — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".